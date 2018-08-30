Сергей Цивилев ознакомился с ходом уборочной кампании в Чебулинском районе

В Кузбассе полным ходом идёт уборочная компания. В лидерах аграрии Прокопьевского района. Не отстают селяне Новокузнецкого и Крапивинского районов.

Хлеб — всему голова. Это знаковый продукт на русском столе и продовольственная безопасность Кузбасса. Сколько будет собрано овощей и обмолочено зерна аграрии расскажут позже. Уборочная страда в самом разгаре.

К уборке озимых в регионе приступили 20 июля. В августе начался сбор зерновых. Средняя урожайность — около 25 центнеров с гектара. Намолочено около 200 тысяч тонн. Приступили к работе и аграрии Чебулинского района. Символичный первый сноп вручили врио губернатора Сергею Цивилеву.

Семена от плевел здесь отделяют на современном оборудовании. Хозяйство «Усть-Сертинское» носит статус семеноводческого. Совместно со специалистами из Германии культивируют лучшие сорта немецких семян. Овёс, ячмень, лён. 17 видов адаптируют к сибирским условиям на поле площадью чуть менее 200 гектаров.

Юрген ШВАРЦЕНШТАЙНЕР

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГРАРНОЙ АКАДЕМИИ «ИРЛБАХЕР»

«В прошлом году мы использовали наши знания. И, совместно с вашими специалистами, сумели получить 50 центнеров с гектара озимых культур. Я считаю — это успех.»

Подобная урожайность предполагает наличие мест хранения зерна. В Усть-Серте за год построили современный комплекс производительностью 2 тыс. тонн зерна в сутки. На территории расположены 13 зернохранилищ общей вместимостью 40 тысяч тонн. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Что касается отдыха и комфорта, то в небольшом посёлке на севере области началось строительство целой улицы одноэтажных домов. Первые новосёлы уже получили ключи от квартир.

Виталий ТРОФИМОВ

МЕХАНИЗАТОР

«Я не ожидал, что так может быть красиво. Частично с мебелью. Зал, кухня. Полностью всё. Ванная. У меня трое детей. Разнополые. Как раз две спальни. Вообще прекрасно.»

Современные технологии, новейшее оборудование и инновационные решения направлены на развитие сельского хозяйства и качества жизни селян. По мнению Сергея Цивилева подобный опыт должны перенять и другие аграрные хозяйства Кузбасса.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Самое главное — какое будущее у села. Это современные должны быть дома. Очень удобные, комфортные. Должны быть и детская площадка, детский сад. Обязательно должна быть школа, поликлиника. Если мы всё сможем сделать, мы получим современное село, за которым будущее.»

Будущее региона — это и продовольственная безопасность, которая, в свою очередь, зависит от уровня жизни селян. Ведь хлеб — всему голова.