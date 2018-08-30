В областном центре за моральный вред взыскали компенсацию с матери, причинившей побои своей дочери

Как сообщает областная Прокуратура, женщина жестоко обращалась со своей несовершеннолетней дочерью и даже бросила в нее пылесос, чем нанесла ей физические травмы.

Мировой суд признал горе-мать виновной по статье «Побои» и назначил ей наказание в виде обязательных работ. Но этим дело не закончилось.

В марте сего года органы опеки добились через суд ограничения родительских прав женщины. А в июне прокурор Заводского района г. Кемерово предъявил в защиту интересов несовершеннолетней исковое заявление о компенсации морального вреда.

Заводский районный суд г. Кемерово удовлетворил требования прокурора и взыскал с женщины компенсацию в размере 30 тысяч рублей.