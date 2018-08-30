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Легендарного кузбасского борца увековечили в бронзе

Другие новости от 30.08.2018

Памятник кузбасскому борцу Владимиру Манееву откроют сегодня в Новокузнецке.

Его установили рядом со спортивной школой №6, носящей имя прославленного спортсмена.

Владимир Манеев — первый заслуженный мастер спорта СССР в Кузбассе и Сибири, Чемпион мира по греко-римской борьбе. Он стал первым кузбасским борцом, кто завоевал олимпийскую награду. Ему присвоено почетное звание «Лучший спортсмен Кузбасса XX века».

В торжественной церемонии открытия примут участие трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, и.о. заместителя губернатора Елена Пахомова, глава города Сергей Кузнецов, новокузнецкие спортсмены и тренеры.

Начало мероприятия в 18 часов.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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