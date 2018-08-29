Кузбасская Росгвардия предупреждает о возможном росте количества краж на дачах по окончании летнего сезона

Дачный сезон близок к завершению. Многие владельцы участков скоро начнут возвращаться в город. Поэтому правоохранители прогнозируют возможный рост числа краж в садовых обществах.

В этом садовом обществе больше сотни домов. Хозяев в будние дни почти не бывает. Этим и пользуются воры.

Сергей ЕЛИСЕЕВ

СТОРОЖ

«Во время обхода обращаешь внимание на открытые ворота, открытые двери, когда хозяев нет. Если что подозрительное — пользуешься тревожной кнопкой. Самому нельзя ничего предпринимать.»

Артур ХЛОПОТИН

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Сообщение о преступлении на пульт дежурного вневедомственной охраны поступает от сторожа садового общества. Согласно договора, заключенного с собственниками земельных участков, бойцы Росгвардии должны прибыть на место вызова за максимально короткое время.»

Молодые люди проникли в гараж на одном из участков. Унести с собой чужое имущество — бензопилу — не удалось. Злоумышленников задержали на месте преступления. Правда, это всего лишь учения. Поэтому с наступлением осени бойцы Росгвардии все же рекомендуют ценные вещи хранить на даче под замком. Или использовать для защиты современные технические средства.