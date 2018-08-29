В Гурьевском районе Сергей Цивилев принял участие в запуске нового участка «Убинский-1» разреза «Шестаки»

Здесь будут добывать ценный коксующийся уголь.

7 километров. С севера на юг. На участке «Убинский-1» запасы ценного топлива сосредоточены в 22 угольных пластах. Разрез будет располагаться на территории Ленинск-Кузнецкого, Беловского и Гурьевского районов. Сергей Цивилев лично принял участие в запуске участка.

Новый участок к 2024 позволит увеличить объемы угледобычи разреза на 5 млн тонн ежегодно. К этому времени будет создана 1 тысяча рабочих мест. При строительстве участка соблюдены все санитарные требования: ближайший населенный пункт — деревня Новороссийка — находится на расстоянии 1,3 км от разреза, жилая застройка не попадает в пределы санитарно-защитной зоны.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Ни одной тонны угля необогащенной не должно грузиться в вагоны. Потому что мы породой занимаем железнодорожные вагоны. Поэтому предприятие должно пройти и модернизацию. Я знаю, что в планах у предприятия построить и обогатительную фабрику. Вы внедряете самые современные методы добычи.»

В будущем здесь построят обогатительную фабрику, углесборочную станцию, подъездные железнодорожные пути, ремонтную базу, электроподстанцию, угольный склад. К концу 2018-го завершат строительство очистных сооружений карьерных вод.