Рабочий день Сергея Цивилева сегодня прошел в Чебулинском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора, в частности, встретился с новоселами — передовиками производства ООО «Усть-Сертинское». Они получили жилье в двухквартирном доме в рамках программы социальной поддержки работников предприятия.

Строительство жилого дома площадью 200 кв. м. начали в июне 2018 года. Здесь сделан современный ремонт, приобретена мебель и бытовая техника. Проведена вода и канализация, установлено современное оборудование для нагрева воды и отопления. Первыми новоселами стали молодые специалисты ООО «Усть-Сертинское».

В поле Сергей Цивилев пообщался с механизаторами: поговорили о темпах жатвы, урожайности, задачах и проблемах нынешней уборочной страды.

Уборка озимых стартовала 20 июля. Сроки окончания уборочной кампании пока открытые. Все зависит от погоды. В прошлом году она закончилась 30 октября.

На сегодняшний день в области убрано 13,1 % всех площадей, в Чебулинском районе — 15 %.