Призер Олимпийских игр и самая титулованная пловчиха России Юлия Ефимова посетила Новокузнецк

Она провела мастер-класс для юных спортсменов из городов Кузбасса и Алтайского края. Он прошел в бассейне «Витязь» и собрал огромное количество поклонников спортсменки и тех, кто желал поучиться мастерству профессионала такого класса.

Сама Юлия очень тепло отозвалась о том, как ее приняли и пообещала еще раз приехать в Кузбасс.

Напомним, Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Кстати, четыре золотые медали чемпионата Старого Света она выиграла совсем недавно — в начале августа.