В Юрге на 45 суток приостановлена деятельность павильона по изготовлению и продаже шаурмы

Специалистами Роспотребнадзора при проверке деятельности павильона быстрого питания, расположенного в ТЦ «Спутник», были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании.

Среди прочего, готовая продукция не соответствовала техническим стандартам, отсутствовали условия личной гигиены персонала, оборудование и инвентарь для производства не подвергались санитарной обработке.

Специалистом Управления Роспотребнадзора по факту выявленных нарушений был составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности.

Юргинский городской суд признал владельца павильона виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток.

Источник: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области