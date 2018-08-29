Школьники Чебулинского района начнут новый учебный год с бесплатными учебниками

В ходе плановой проверки Прокуратурой Чебулинского района выявлено, что муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Верх-Чебулинская средняя общеобразовательная школа», «Усть-Сертинская средняя общеобразовательная школа», «Чумайская средняя общеобразовательная школа», «Курск-Смоленская основная общеобразовательная школа» не обеспечены учебниками в полном объеме, что не соответствует требованиям федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Прокурором Чебулинского района были направлены исковые заявления в районный суд с требованием обязать данные образовательные учреждения укомплектовать свои библиотечные фонды всеми необходимыми учебниками по количеству учащихся.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Подобная проблема была выявлена и в Алчедатской и Дмитриевской школах. По требованию прокуратуры руководители данных образовательных учреждений привели свои библиотечные фонды в соответствие с федеральным законом.

Источник: Прокуратура Кемеровской области