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Неосторожность при курении едва не обернулась трагедией в Тисуле

Другие новости от 27.08.2018

Накануне в одном из жилых домов произошло возгорание. Соседи оперативно выхвали пожарно-спасательную службу.

К моменту прибытия пожарных расчетов из-под крыши шел густой дым.

В ходе ликвидации пожара специалистами газодымозащитной службы были спасены двое мужчин и женщина. Возгорание – ликвидировано.

Предположительная причина ЧП – неосторожность при курении.

Специалисты МЧС призывают быть внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов.

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области

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