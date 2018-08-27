Неосторожность при курении едва не обернулась трагедией в Тисуле

Накануне в одном из жилых домов произошло возгорание. Соседи оперативно выхвали пожарно-спасательную службу.
К моменту прибытия пожарных расчетов из-под крыши шел густой дым.
В ходе ликвидации пожара специалистами газодымозащитной службы были спасены двое мужчин и женщина. Возгорание – ликвидировано.
Предположительная причина ЧП – неосторожность при курении.
Специалисты МЧС призывают быть внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов.
Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области