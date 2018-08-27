День шахтера 2018 в Таштаголе (фотоотчет)

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Кузбасский омбудсмен проверил информацию о якобы неправомерных действиях сотрудников исправительной колонии №37
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Кузбасс
Пенсионерка из Белова более суток провела в тайге, потерявшись во время сбора грибов
Неосторожность при курении едва не обернулась трагедией в Тисуле
С бывшего заместителя главы Прокопьевска взыскали сумму полученной им взятки
В следующем году областной праздник "День шахтёра" будет принимать Гурьевский район
Кузбасский поисковый отряд «Земляк» вернулся домой после трехнедельной экспедиции
Кузбасс присоединится к всероссийской акции «Ночь кино — 2018»