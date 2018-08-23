«Безопасные и качественные дороги». 8 улиц областного центра теперь с новым асфальтом

Ремонтные работы затронули 2-ую Камышинскую, Базовую, Баумана, Юбилейную, Терешковой, проспекты Химиков, Комсомольский, Московский.
В рамках программы на участки было уложено 150 000 кв.м нового особо прочного асфальтобетона, заменены разрушенные бордюры, колодезные горловины и сломанные решётки щелевых дождеприёмников. Пешеходные переходы оборудовали пандусами.
Ремонтная кампания продолжается.
В ближайшее время качественные изменения коснутся улиц Островского, Пролетарской, Коммунистической, Сарыгина, Ногинской, Смирнова, Институтской, Мамонтова, Леонова.
Источник: Администрация г. Кемерово