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«Безопасные и качественные дороги». 8 улиц областного центра теперь с новым асфальтом

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Ремонтные работы затронули 2-ую Камышинскую, Базовую, Баумана, Юбилейную, Терешковой, проспекты Химиков, Комсомольский, Московский.

В рамках программы на участки было уложено 150 000 кв.м нового особо прочного асфальтобетона, заменены разрушенные бордюры, колодезные горловины и сломанные решётки щелевых дождеприёмников. Пешеходные переходы оборудовали пандусами.

Ремонтная кампания продолжается.

В ближайшее время качественные изменения коснутся улиц Островского, Пролетарской, Коммунистической, Сарыгина, Ногинской, Смирнова, Институтской, Мамонтова, Леонова.

Источник: Администрация г. Кемерово

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