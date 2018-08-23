«Безопасные и качественные дороги». 8 улиц областного центра теперь с новым асфальтом

В рамках программы на участки было уложено 150 000 кв.м нового особо прочного асфальтобетона, заменены разрушенные бордюры, колодезные горловины и сломанные решётки щелевых дождеприёмников. Пешеходные переходы оборудовали пандусами.

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