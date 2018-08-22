«Дни Москвы» в Кузбассе продолжаются

Масштабное мероприятие стартовало накануне. Концерт Музыкального государственного театра фольклора «Русская песня» и выступление народной артистки Надежды Бабкиной прошли на площади Советов.

Артур ХЛОПОТИН

КОРРЕСПОНДЕНТ

«В Кемеровской области «Дни Москвы» проходят впервые. Их открывает концерт Московского государственного музыкального театра фольклора и выступление Народной артистки России Надежды Бабкиной.»

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Я пожелаю сегодня всем как можно больше радости, как можно больше веселья, как можно больше хорошего настроения. И, самое главное, с такими позитивными эмоциями — веры в наше хорошее будущее. Веры в то, что мы вместе с вами создаем, в то, что вместе с вами Кузбасс делаем одним из лучших регионов в Российской Федерации.»

Сотни кемеровчан пришли посмотреть концерт с участием Надежды Бабкиной. Она в свою очередь поблагодарила кузбассовцев за теплый прием. Праздничное мероприятие открыло «Дни Москвы в Кузбассе». Соглашение о проведении масштабного мероприятия, имеющего большое значение для развития нашего региона, ранее подписали временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском экономическом форуме. Документ затрагивает взаимодействие в различных сферах: экономика, наука, культура, спорт.

Так, например, к первому ноября этого года в области, при содействии правительства Москвы, построят 100 спортивных площадок. Одну из них накануне открыли в кадетской школе-интернате полиции. Ведутся переговоры о прямом сотрудничестве школ Кузбасса с учреждениями образования столицы для обмена опытом.

Представители правительства Москвы, Сергей Цивилев, главы городов и районов Кузбасса возложили цветы к мемориалу воинской славы в Кемерове.

Виталий СУЧКОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

«Я уверен, что это — только начало нашей совместной работы. Нас ждут еще более серьезные и масштабные проекты. Уверен, что они будут успешно реализованы.»

Укрепление деловых связей между Москвой и Кузбассом будет продолжено. Делегация Кемеровской области планирует с рабочим визитом посетить столицу России.