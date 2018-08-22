Снос «Зимней вишни» завершен

Сейчас на территории бывшего ТЦ демонтируют помещения котельной и вывозят мусор. К концу этой недели площадку полностью расчистят и оборудуют место поминовения.

Теперь необходимо отремонтировать весь квартал. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора, это необходимо сделать к середине 2019 года.

Вместе с передовой группой Сергей Цивилев наметил план большой реконструкции. К открытию сквера здесь необходимо отремонтировать фасады домов, благоустроить территорию.

Масштабный ремонт пройдет и в школе №7. Федеральный бюджет выделил на эти цели 700 млн рублей. Они уже поступили в Кузбасс.

Фото: Администрация Кемеровской области