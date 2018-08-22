Сегодня по всей России отмечают день государственного флага

В Кузбассе по случаю праздника проходит серия мероприятий.

В Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина состоится информационный час «Три сокровенных цвета России». В Музее истории города Мариинска школьники примут участие в музейном квесте «Эволюция флага». Модельная библиотека для детей и юношества проведет патриотический час «Державный стяг».

День государственного флага Российской Федерации в Мысках отмечают спортивными состязаниями, выставками и концертами. Праздник продолжится и вечером в парке «Юбилейный». Здесь проведут акцию «Под флагом России» .

Мысковчанам вручат маленькие копии Российского флага — ленточки триколор. Начало в 18.00 часов.

А в 19.00 часов состоится праздничный концерт «Наш флаг – наша гордость!».