В Кемерове открыли музей, посвященный геологии

Здесь собрано более 400 экспонатов углей разных марок, минералов и кристаллов из многих стран мира. На открытии провели и первую экскурсию.

Новый Горно-геологический музей открыли в Кузбасском технопарке с просветительской целью. На стендах размещено более 400 экспонатов. Это кузбасские угли, минералы из разных частей планеты. Особая статья — метеориты. В том числе и Сихотэ-Алинский. Пополнили коллекцию и предметы из частных собраний.

Дарья ТРУБИЦИНА

СОТРУДНИЦА МУЗЕЯ

«Вы понимаете, для меня все минералы уникальны. Я не видела ни одного камня, который был бы похож на другой. Но я считаю, что жемчужина коллекции — это пириты.»

Создают сотрудники и библиотеку, в которой уже появились редкие книги по геологии и минералогии. Экспозицию будут расширять и увеличивать.

Дарья ТРУБИЦИНА

СОТРУДНИЦА МУЗЕЯ

«В сентябре у нас будет еще одна крупная поставка в 65 минералов. У нас уже не хватает места. Но мы планируем расширяться. Мы планируем проводить здесь экскурсии.»

Уже после открытия нового музея в зале прошло несколько экскурсий. Журналистам рассказали о таинственном мире кристаллов и минералов, рожденных в недрах нашей планеты.