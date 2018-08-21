«Внедорожник» стоимостью 300 тысяч. На бросовую цену купилась прокопчанка

Жертвой обмана стала 42-летняя местная жительница.

На сайте объявлений по продаже автомобилей она нашла выгодное предложение: хороший внедорожник по низкой цене.

Продавец, сославшись на высокий спрос, предложил «забронировать» за ней данное транспортное средство при условии внесения предоплаты. Прокопчанка перечислила на счет мошенника 300 000. Но аферист перестал выходить на связь. А на сайте статус автомобиля изменился на «продан».

Поняв, что она стала жертвой мошенника, пострадавшая обратилась в полицию.

В настоящее время следователями отдела полиции «Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Полиция устанавливает подробности произошедшего. Уже известно, что номер телефона продавца-афериста зарегистрирован в Екатеринбурге.

Сотрудники полиции напоминают о том, что необходимо быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет и не переводить деньги людям, которых вы не знаете.