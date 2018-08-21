Дни Москвы стартуют в Кузбассе

Церемония открытия состоится сегодня на центральной площади областного центра в 18:30.

Сразу после горожан ожидает праздничный концерт с участием кузбасских и столичных коллективов.

В программе запланировано участие Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня», а также Кемеровского театра танца «Сибирский калейдоскоп».

В связи с проведением мероприятий кемеровская администрация предупреждает: с 16:00 до 22:00 на площади Советов будет перекрыто движение автотранспорта. Это коснется следующих участков:

• на проспекте Советский, от улицы Весенняя до улицы Красная;

• на улице 50 лет Октября, от проспекта Советский до улицы Ноградская;

• на улице Орджоникидзе, на участке от улицы Арочная до проспекта Советский.

Будьте внимательны при выборе маршрута движения!