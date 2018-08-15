В Кемерове появилась уникальная высокопроизводительная дорожно-строительная техника

Дороги областного центра обновляет непривычный аппарат. Габаритную машину автолюбители могли увидеть на пересечении 62-го проезда и улицы Терешковой. Сразу несколько полос уникальная техника укладывает ровным полотном. Работа движется в два раза быстрее обычного.

Денис МОИСЕЕВ

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

«Объем бункера данного перегружателя 25 тонн. То есть 25 тонн он может, так скажем. Когда у нас отсутствуют автосамосвалы, чтоб не было простоя асфальтоукладчика, перегрузка идет из бункера непосредственно перегружателя в бункер асфальтоукладчика. Чтобы не было лишних остановок.»

Высокопроизводительная дорожно-строительная техника появилась в Кузбассе недавно. Она — единственная в Сибири. Дорожники говорят, с такой техникой полотно получается ровным и без стыков.

Виктория ТИМКИНА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Работают обе машины в паре. Одна высыпает асфальтобетонную смесь в асфальтоукладчик, а этот аппарат в свою очередь укладывает вот такое однородное полотно шириной в 9 метров.»

Но и это не предел. За раз можно уложить сразу три дорожных полосы. На участке улицы Терешковой асфальтоукладчику предстоит сделать это на участке 3-х километров. А потом машину направят в другие районы города.