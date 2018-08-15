Жители дома номер четыре по улице Орджоникидзе жалуются на воду в подвале и подъезде после дождей

Артур ХЛОПОТИН

КОРРЕСПОНДЕНТ

«На первый взгляд кажется, что в этом доме есть вентиляция. Но на самом деле это не так. Давайте в этом убедимся. Окна, через которые сюда должен попадать воздух, закрыты старыми досками и утеплителем.»

Это — последствия непогоды. Несмотря на то, что после последнего дождя прошло уже несколько дней, пол в подвале до сих пор влажный.

Виктор СТЕПАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №4 ПО УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ

«Постоянно сырость в подвале. Обводняются стены здания. Запахи, ароматы. Они, конечно, проникают в квартиру. В первую очередь, самое главное, выводят из строя здание. Зданию более 70-ти лет.»

Частично вода попадает и в подъезд. Через порог. Он почти на одном уровне с тротуаром. К тому же, в метре от входа находится водосточная труба. По словам местных жителей, такая ситуация повторяется каждое лето. Хотя в управляющей компании с этим не согласны.

Татьяна ЕПОНЕШНИКОВА

ДИРЕКТОР РЭУ №9

«Не поступает в этот подвал вода ни с трубопровода, ни с канализации, ни с каких-либо других коммуникаций. Единственное — это большой дождь, который прошел.»

Как оказалось, дождевая вода проникала в подвал через трещину, которая образовалась между домом и тротуаром. Сегодня коммунальщики устранили проблему. То, что касается вентиляции — восстановить ее возможно. Решение об этом должно быть принято на общем собрании жильцов.