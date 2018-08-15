Накануне нового учебного года все кузбасские школы проверяют специальные комиссии

Особое внимание уделяют наличию исправных огнетушителей, тревожных кнопок, эвакуационных выходов.

Кабинет информатики — объект повышенной пожарной опасности. Его инспектор осматривает в первую очередь. В данном случае все в норме. На очереди кабинет химии. Реактивы в сейфе под замком. Огнетушители расставлены по нормативам. В прошлом году, после изменений в законодательстве, в это учебное заведение их докупили еще с десяток. Теперь — 50 на два здания: начальной и средней школы.

Вадим РУДКОВСКИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Мы приобретаем огнетушители 5-ые. Для того, чтобы наши сотрудники, а в образовательных учреждениях работают в основном женщины, спокойно смогли при необходимости воспользоваться этим огнетушителями.»

Раз в полгода в этой школе проводят инструктаж для педагогов, как действовать в чрезвычайной ситуации. А перед каждым первым сентября образовательное учреждение проверяют инспекторы по пожарной безопасности.

Кристина БАЯНОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Смогут ли ученики беспрепятственно покинуть школу в экстренной ситуации? Проверим. Зеленая стрелочка показывает туда. Еще одна. Выход. Замков нет. Мы на улице.»

На сегодняшний день в Кузбассе уже проверено 75% школ. Выявлено более двух тысяч нарушений. По данным МЧС, больше всего недочетов в Мысках — в каждом втором учебном заведении. Допуск к безопасным знаниям каждое учебное заведение должно получить до конца августа.