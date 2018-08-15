В Новокузнецке реализуется экологический проект «Экомобиль»

Раз в месяц специальный мобильный пункт приема вторичных отходов курсирует по городу и принимает от жителей макулатуру, пластик и электроприборы, которые отправляют на переработку.
За полтора года удалось собрать 8,5 тонны вторсырья.
Раз в месяц специальный мобильный пункт приема вторичных отходов курсирует по городу и принимает от жителей макулатуру, пластик и электроприборы, которые отправляют на переработку.
За полтора года удалось собрать 8,5 тонны вторсырья.
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