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В Кузбассе проверили готовность к зиме Южно-Кузбасской ГРЭС

Другие новости от 15.08.2018

По поручению врио губернатора Сергея Цивилева и.о. первого заместителя губернатора Владимир Чернов проверил готовность к зиме Южно-Кузбасской ГРЭС.

Станции более 60 лет. Она обеспечивает теплом и горячей водой Калтан и Осинники.

На подготовку станции к предстоящему отопительному сезону собственником запланированы 378 млн рублей, в том числе 35 млн рублей – на ремонт тепловых сетей Калтанского и Осинниковского городских округов. На объектах уже сформированы запасы угля.

Владимир Чернов осмотрел также центральный пульт управления, турбинный и котельный цехи.

По итогам рабочей поездки будут подготовлены предложения по модернизации предприятия.

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