В Кузбасских школах специальная комиссия продолжает проверять пожарную безопасность

Особое внимание уделяют наличию исправных огнетушителей, тревожных кнопок, эвакуационных выходов.
Эксперты уже осмотрели 75% учебных заведений.
Проверки должны быть завершены к первому сентября.
Особое внимание уделяют наличию исправных огнетушителей, тревожных кнопок, эвакуационных выходов.
Эксперты уже осмотрели 75% учебных заведений.
Проверки должны быть завершены к первому сентября.
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