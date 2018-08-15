:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

В Кузбасских школах специальная комиссия продолжает проверять пожарную безопасность

Другие новости от 15.08.2018

Особое внимание уделяют наличию исправных огнетушителей, тревожных кнопок, эвакуационных выходов.

Эксперты уже осмотрели 75% учебных заведений.

Проверки должны быть завершены к первому сентября.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально