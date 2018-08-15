Часть потребителей Центрального района областного центра на 12 часов останутся без воды

Причина – ремонтные работы на узловых точках магистральных водопроводных сетей системы водоснабжения.
Отключение планируется провести с 20 часов 17 августа до 8 часов 18 августа.
Администрация города призывает жителей, чьи дома попадают под отключение, подготовиться к этому заранее и запастить водой.
Ремонтные работы коснется следующих адресов:
- ул. Мичурина, 55А, 55Б, 57А, 59, 61;
- ул. Мостовая, 42, 44, 46, 47А, 48, 48А, 49А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59Б, 65, 67, 69;
- ул. Пролетарская, 11А;
- ул. Сарыгина, 5, 7А, 11, 11А, 13, 23Б;
- ул. Сибиряков – Гвардейцев, 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22;
- ул. Федоровского, 7, 7/1, 9, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 32А.
По информации: kemerovo.ru