Часть потребителей Центрального района областного центра на 12 часов останутся без воды

Администрация города призывает жителей, чьи дома попадают под отключение, подготовиться к этому заранее и запастить водой.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass