Четверых кузбасских туристов спасли в горах Республики Алтай (ВИДЕО)

Напомню, сигнал SOS поступил 12 августа. Пострадавшие находились на горе Белуха на высоте четыре тысячи сто метров. Ветром унесло палатку и часть снаряжения.

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