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Четверых кузбасских туристов спасли в горах Республики Алтай (ВИДЕО)

Другие новости от 15.08.2018

Состояние здоровья альпинистов удовлетворительное, медицинская помощь не требуется. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

Напомню, сигнал SOS поступил 12 августа. Пострадавшие находились на горе Белуха на высоте четыре тысячи сто метров. Ветром унесло палатку и часть снаряжения.

Туристы ожидали помощи более 30 часов. Спасательную операцию переносили из-за плохих погодных условий.

Ирина БУТЕНКО
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ

 

Видео с места событий

По материалам Сибирского регионального центра МЧС России

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