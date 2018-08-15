Четверых кузбасских туристов спасли в горах Республики Алтай (ВИДЕО)

Состояние здоровья альпинистов удовлетворительное, медицинская помощь не требуется. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.
Напомню, сигнал SOS поступил 12 августа. Пострадавшие находились на горе Белуха на высоте четыре тысячи сто метров. Ветром унесло палатку и часть снаряжения.
Туристы ожидали помощи более 30 часов. Спасательную операцию переносили из-за плохих погодных условий.
Ирина БУТЕНКО
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ
Видео с места событий
По материалам Сибирского регионального центра МЧС России