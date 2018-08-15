За терроризм осудили жительницу Новокузнецка

В интернете она познакомилась с мужчиной, который проживал в Сирии.

Девушка вышла замуж за него. Получила заграничный паспорт и отправилась в арабскую республику. Оттуда новокузнечанка в социальных сетях налаживала общение с девушками, уговаривала переехать в Сирию для участия в деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство».

Анастасия ПИКУЛИНА

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ УФСБ РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Выездная коллегия дальневосточного окружного военного суда признала жительницу Новокузнецка виновной и назначила наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Но, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы, судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ сократила новокузнечанке наказание до срока восемь лет 10 месяцев.»