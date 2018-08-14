В Кемеровской области открыт сезон арбузов

Торговать ими разрешено не только в магазинах, но и на сотнях городских точек.

Большой или маленький. Полосатый или однотонный. Специальные развалы ломятся от сладких ягод. Какой же арбуз самый вкусный? Секретом делится продавец с десятилетним стажем.

Продавец

«Если арбуз чуть потемнее – арбуз, значит, хороший. И по звуку. Если он звонкий — нормальный арбуз. Сладкий. И еще определяется по пятнышкам»

На рынок за покупкой приходят целыми семьями. У любителей полосатой ягоды свой способ определить спелость арбуза.

Покупатель

«Сушенный хвостик должен быть»

Но прежде специалисты советуют выбор арбуза начать с выбора продавца. Не покупайте у палаток, стоящих вдоль автодорог. Бахчевые впитывают вредные вещества. Лучше, если это магазин или рынок. Ягода должна храниться под навесом. От солнца. Обязательно спрашивайте документы. Выбирайте плод среднего размера. В них нет нитратов. Желтые пятна — здоровый признак. Арбуз лежал на земле. Насыщенный цвет означает: ягода зрела в поле.

Артур ХЛОПОТИН

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Внешний вид, зачастую, бывает обманчив. Попросите продавца отрезать кусочек лакомства. Приятный аромат? Сладкий? Тогда точно покупайте.»

Но не стоит съедать все сразу. Растягивать удовольствие советует мама двоих детей Ярослава. Ведь арбуз растет только летом. Девушка, как и муж — вегетарианцы. Качество овощей, фруктов и ягод определяют с первого взгляда.

Ярослава УТКИНА

«Я родилась в Алма-Ате. И мы там арбузов наелись от души. Мне кажется, казахстанские арбузы — самые вкусные. Этот арбуз хорош. Он мне нравится. Я обычно по лету очень долго не беру арбузы, потому что они так себе. Этот приятный арбуз.»

В Кемерове больше сотни точек специальных развалов. Продают как раз арбузы из Казахстана. Средняя цена примерно 20 рублей за килограмм. Вскоре на прилавках должны появиться бахчевые из Астрахани. По словам продавцов, по цене они не будут отличаться.