В Новокузнецке продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

В этом году в городе отремонтируют почти 70 дворовых территорий. Работы идут полным ходом. Однако, в результате первых проверок, уже выявлены нарушения.

41 двор в Новокузнецке сейчас — как одна большая строительная площадка. Преобразить придомовую территорию подрядчикам необходимо максимум за шестьдесят дней. Ремонт идет ежедневно.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Новшеством этого года стало дополнительное условие в договоре, согласно которому подрядные организации должны обеспечивать комфортные условия для жителей. Однако, этот пункт не все соблюдают. В результате в некоторых дворах лужи и грязь становятся неприятным препятствием для людей.»

Несколько подрядных организаций уже получили первые замечания. Однако, жителям придется потерпеть. Из-за проведения комплексных ремонтных работ обеспечить идеальную чистоту невозможно. Впрочем, многие новокузнечане входят в положение и с нетерпением ждут обновлений.

Елена МАТВЕЕВА

«Мы это терпим в надежде на лучшее. Как без этого? Везде, когда ремонт — всегда так. Мы видим, что каждый день техника работает, каждый день рабочие что-то делают, ремонтируют. Работа идет. Мы этому очень рады.»

За процессом реконструкции придомовых территорий наблюдают не только жители, но и видеокамеры, которые в этом году решили установить на каждом объекте. Устройств чуть больше тридцати. Работают они в тестовом режиме. Однако, с их помощью уже удалось зафиксировать несколько нарушений.

Антон ЧЕРЕМНОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ НОВОКУЗНЕЦКА ПО ЖКХ

«На одном из дворов при демонтаже старого покрытия были снесены два колодца канализационных, которые оперативно заметили. Управляющая компания была вызвана вместе с подрядчиком. Они начали тут же восстанавливать. Совместными силами мы быстренько все устранили. Но такое ЧП было.»

Доступ к записям видеокамер пока есть только у специалистов администрации города. Позже контролировать работу подрядных организации смогут и новокузнечане. С помощью специального приложения на мобильном телефоне, которое будет доступно в ближайшее время. Всего в этом году в Новокузнецке планировали отремонтировать 69 дворов, на общую сумму более ста шестидесяти миллионов рублей.

Но в ходе проведения конкурса и экспертизы сметной стоимости удалось сэкономить значительную часть средств. В итоге, возможность попасть в программу получили еще тридцать дворовых территорий. Подрядчиков для 19 из них выберут на конкурсной основе уже 21 августа.