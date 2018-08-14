Кемеровчане жалуются на сбои в движении автобусов 179 и 197, которые следуют до Кедровки

Микрорайон находится в черте города, но добираться до него далеко. При этом общественный транспорт жители нередко вынуждены ожидать больше часа.

Кедровка. Расстояние от центра Кемерова, где многие жители этого района работают и отдыхают — 22 километра. А это примерно 4 с половиной часа пешком. Пассажиры шутят: быстрее так, чем дождаться автобус. В последнее время кемеровчане нередко жалуются на несоответствие времени в расписании и фактического прибытия или отправки автобуса. А то и вовсе отсутствие экспрессов 179 и 197 маршрутов.

Екатерина САЗОНОВА

«Автобусы очень редко ходят. Мы вот сейчас должны были уехать, а он не пришел просто. Они и сами по себе приходят во сколько хотят. Особенно в выходные. Автобусы вообще почти не ходят. И вечером, практически. Часов в 9-10. Мы уезжаем только через полтора часа, как работа заканчивается.»

Юлия ЗОЛОТАРЕВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Автобус в Кедровку только что уехал. Он, кстати, пришел вовремя. Давай посмотрим, когда приедет следующий. Судя по расписанию — в 13:53. Сейчас 13:20. Подождем полчаса и посмотрим, совпадает ли теоретическое расписание с реальным.»

Итог нашего небольшого эксперимента. Автобус пришел с опозданием на 10 минут. Причем, сразу два одного маршрута. С учетом того, что предыдущий к назначенному времени не явился. По словам руководителей УЕЗТУ, причина в перебоях движения — изношенный транспорт. Полностью заменить его возможности нет. Приходится постоянно ремонтировать.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ

ДИРЕКТОР МБУ «УЕЗТУ»

«По возможности, мы переключаем автобусы с других маршрутов, понимая, что кедровское направление особо востребовано в связи с удаленностью района города Кемерово. Совместно с перевозчиком планируем расписание так, чтобы была возможность заменить автобусы с близлижайших маршрутов.»

Поэтому пока выход один. Чтобы не стоять часами на остановке в ожидании автобуса, заранее узнавайте о переносе времени и маршрутов. Сделать это можно по телефону: 57-46-57.