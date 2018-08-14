В Мысках прошел национальный праздник Пайрам

Для участия в нем в Чувашку прибыли делегации со всех поселков и самого города. Здесь находится большая площадка, где есть возможность проводить конкурсы и соревнования.

На празднике глава Мысков Дмитрий Иванов поздравил всех участников с праздником и принял участие в церемонии благопожелания, которая давно стала традицией шорского народа.

Соревнования прошли по стрельбе из лука, борьбе куреш, метании камня. В конкурсной программе были выступления творческих коллективов. А кулинарный конкурс отличался обилием блюд и разнообразием рецептов.

Участники праздника будут гостями и на других Пайрамах, которые проводятся в местах компактного проживания шорского народа.