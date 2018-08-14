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Аккредитация

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев посетил старейшее образовательное учреждение Кемерова — школу №7

Другие новости от 14.08.2018

Здесь во время ликвидации пожара в торговом центре «Зимняя вишня» располагался оперативный штаб.

О том, что школа требует капитального ремонта Сергей Цивилев озвучил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

250 миллионов рублей из федерального бюджета поступят в ближайшее время на ремонт кузбасской школы. В заведении заменят кровлю, инженерные коммуникации, благоустроют территорию, установят пожарную сигнализацию и видеонаблюдение с системой опознавания лиц.

Также будут реконструированы и переоснащены 36 специализированных учебных кабинетов, спортивный и актовый залы. В подвале будет размещен тир.

Все работу планируется закончить в 2018 году.

Фото: ako.ru

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