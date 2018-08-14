Кузбасс получит дополнительно 700 млн рублей на социально значимые для региона объекты

Сегодня на встрече врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и и.о. заместителя губернатора Игоря Малахова шла речь о распределении выделенных области федеральных средств.

В 2018-2019 годах планируется выделить 327, 6 млн рублей на реконструкцию здания под поликлинику Новокузнецкого клинического онкологического диспансера.

До конца этого года планируется: капитальный ремонт и оснащение кемеровской школы № 7, реконструкция блока «В» школы в д. Шевели Крапивинского района, закупка восьми передвижных флюорографов и одного стационарного. На это выделяется 250 млн, 22,4 млн и 100 млн рублей соответственно.

Источник: ako.ru