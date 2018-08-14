Сегодня православные христиане отмечают Медовый Спас

Согласно вероучению, в этот день в Константинополе из сокровищницы выносили Крест Господень и, вплоть до праздника Успения, люди могли поклониться святыне.

Однако, как такового, праздника Медового Спаса в православном календаре нет. С начала августа на Руси начинали качать свежий мед, который в дальнейшем освящали в храмах. Эта традиция связана с древним обычаем — первый урожай приносить Богу и только потом есть самому.

И вот сегодня, как и столетия назад, в кузбасских храмах и церквях мед и освящали, и раздавали всем желающим.