Финал регионального этапа II Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья 2018» прошел в Кемерове

8 образовательных организаций области сегодня представили на суд жюри свои уникальные адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Принять участие в конкурсе могут образовательные организации всех типов и видов. А также отдельные педагоги, которые используют современные здоровьесберегающие образовательные технологии и методики.

Выборы победителей пройдут по двум номинациям: «Лучшая здоровьесберегающая школа» и «Лучший конспект урока/учебного занятия с применением здоровьесберегающих технологий».

Победители регионального этапа получат возможность участвовать в следующем — всероссийском, который пройдет в Москве с 10 сентября.