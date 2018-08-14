17 августа на главной площади областного центра пройдет сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню шахтера

Жителей Кемерова ждет богатый выбор мясной и молочной продукции местных производителей. Также на ярмарке можно будет приобрести яйцо, мясо индейки, гусей, уток, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, овощи по ценам ниже рыночных.

Для тех, кто готовится начать учебный год, будет представлен широкий ассортимент школьных принадлежностей также по сниженным ценам.

Для горожан будет работать мобильный офис МФЦ, где каждый желающий сможет получить консультации по вопросам социальных выплат и льгот.

Все желающие смогут угоститься гречневой кашей с мясом и горячим чаем.

Источник: kemerovo.ru