Кузбассовец стал участником отряда космонавтов 2017-2018 года

Кампания по отбору космонавтов была инициирована Роскосмосом 14 марта 2017 года. Цель – отобрать лучших специалистов, обладающих навыками работы с космической или авиационной техникой.
По итогам конкурса в отряд вошел и уроженец Мысков Александр Гребёнкин.
Космонавты будут работать по программе Международной космической станции (МКС) и пройдут подготовку по пилотированию нового российского космического корабля «Федерация».
Кроме того, возможно, они станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.
Источник: roscosmos.ru