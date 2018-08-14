Кузбассовец стал участником отряда космонавтов 2017-2018 года

Кампания по отбору космонавтов была инициирована Роскосмосом 14 марта 2017 года. Цель – отобрать лучших специалистов, обладающих навыками работы с космической или авиационной техникой.

По итогам конкурса в отряд вошел и уроженец Мысков Александр Гребёнкин.

Космонавты будут работать по программе Международной космической станции (МКС) и пройдут подготовку по пилотированию нового российского космического корабля «Федерация».

Кроме того, возможно, они станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Источник: roscosmos.ru