Жители микрорайона Плешки Заводского района Кемерова пожаловались на отсутствие центрального водоснабжения

1-ая, 2-ая Камышинская и Таврическая. 3 улицы Заводского района без центрального водоснабжения почти полвека. По словам местных жителей, проводить водопровод в свое время запрещал военкомат. Здесь находились военное училище и полигон. Теперь они закрыты и, казалось бы, ничего не мешает наладить цивилизованную жизнь с благами цивилизации, но до сих пор воды нет ни в одном доме.

Иван ГЕРМАН

«С водой всегда проблемы. И до сих пор с тележкой в руках возят воду. Кто с колонки, кто с колодца, кто где может взять.»

Но отсутствие водопровода — это еще пол беды. В 100 метрах от жилых домов находится свалка строительных отходов. Жители района обеспокоены тем, что она тоже может влиять на качество воды.

Денис ХРАМЦОВ

Больше всего убивает, что из нашего места проживания делают свалку. Здесь должны люди жить, а не вот это все. Дорога, водопровод и освещение — это жизненно необходимые вещи. Так что я считаю, что это должно быть. Тем более 21 век. Интернет у людей. Скоро 5G буде, а у нас воды нету.»

Со своими бедами жители микрорайона не раз обращались в Администрацию Кемерова. Один из последних ответов по проблеме водоснабжения получен из Управления жилищно-коммунального хозяйства областного центра.

Цитата: «Мы понимаем важность и необходимость обеспечения жителей города стабильным водоснабжением, но одновременно построить нужные водопроводы пока не представляется возможным. Вопрос строительства водопроводных сетей по данной улице будет рассмотрен при формировании программ развития систем водоснабжения на последующие периоды». Конец цитаты.

Правда, как скоро наступят эти периоды не уточняется. Поэтому жильцы все чаще вспоминают поговорку, которая здесь имеет буквальный смысл. Не плюй в колодец — еще пригодится воды напиться.