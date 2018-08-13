Сергей Цивилев убедился лично в выплате заработной платы работникам шахты «Разрез Инской»

На шахте «Разрез Инской» нестабильная обстановка в коллективе из-за невыплат заработной платы. Такое сообщение поступило полторы недели назад на официальный аккаунт временно исполняющего обязанности губернатора. Чтобы разобраться в ситуации Сергей Цивилев выехал на предприятие лично.

После получения сообщения о невыплате заработной платы на шахте, в Администрации области экстренно собрали совещание в режиме конференции с руководителями предприятия и главой Беловского района, которые были удивлены такой информацией. Ведь с их слов: зарплата выплачивается регулярно. Чтобы проверить сведения, накануне Сергей Цивилев посетил шахту лично.

Единственная проблема, которая сейчас есть на предприятии — это задержка выплат по выслуге лет. Угольщики заверили, после ввода новой лавы, все деньги будут начислены.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Это вашкоманда. Вы должны развивать, поднимать, улучшать уровень жизни. Вот она, команда, сидит!»