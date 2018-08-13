В Кузбассе стартовала 54-ая областная профильная смена «Республики беспокойных сердец»

Школа актива детских и юношеских организаций будет работать до конца августа в лагере «Пламя» Кемеровского района.

Участники РБС — лидеры и активисты детских и молодежных общественных организаций, победители областных конкурсов и молодые парламентарии.

Смена этого года носит название «Это еще не все». За три недели молодые люди пройдут тренинги личностного роста, получат навыки самоорганизации, найдут творческие решения различных проектных задач, познакомятся с историей России и Кемеровской области.