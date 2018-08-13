Кузбасские врачи пройдут обучение в ведущих клиниках Москвы

На прошлой неделе в регионе, по приглашению врио губернатора Сергея Цивилева, побывал известный врач, профессор Марк Курцер.

Он посетил ведущие перинатальные центры области, прочел лекции по актуальным вопросам акушерства и гинекологии, проконсультировал будущих мам. Отметил плюсы и минусы службы родовспоможения.

И, как стало известно сегодня, до 20 сентября в Кузбассе будет разработана программа развития этой службы, направленной на повышение рождаемости и снижение младенческой смертности.

В рамках проекта кузбасские врачи бесплатно пройдут обучение в Москве.