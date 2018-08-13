Главы моногородов России соберутся в Новокузнецке в декабре этого года

Об этом Сергей Цивилев сообщил на подведении итогов всероссийского форума «Моногорода. Бизнес-Успех».

Идею поддержала гендиректор федерального Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Она подчеркнула, у Кемеровской области есть опыт проведения подобных мероприятий.

В регионе работает Клуб глав моногородов. Кроме того, к Кемеровской области нет замечаний по основным показателям выполнения программы развития моногородов.

Напомним, форум завершился 10 августа в Новокузнецке. Его почетным гостем стал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов.

Участие приняли главы муниципалитетов Кузбасса и страны, предприниматели, бизнесмены, банкиры и финансисты.

Фото: ako.ru