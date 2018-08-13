Все кузбасские школы прошли процедуру приемки к новому учебному году

Об этом сообщила и.о. заместителя губернатора Елена Пахомова на аппаратном совещании в администрации.

Комиссионная приемка организаций проводилась с 17 июля до 8 августа. Предъявлена 661 школа, где будут обучаться более 300 тысяч детей.

Детские сады, детские дома и другие образовательные организации, функционирующие круглогодично, были приняты в плановом режиме в течение года.

На совещании отметили, что кнопками экстренного вызова Росгвардии или групп быстрого реагирования укомплектованы почти 1,5 тысячи образовательных организаций.

К началу нового учебного года на подготовку муниципальных образовательных учреждений выделено более 65 миллионов рублей из областного бюджета. На эти средства в школах ремонтируют самое необходимое: кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации, санитарные узлы, меняют оконные блоки.