В селе Куртуково Новокузнецкого района произошел конфликт соседей с применением трактора

Конфликт в селе Куртуково Новокузнецкого района попал на видео, которое сейчас активно обсуждают пользователи интернета.
По предварительной информации причиной ссоры стал наезд водителя Audi на одного из соседей.
В ответ мужчина повредил машину обидчика. А владелец легковушки с помощью трактора протаранил ворота дома и гаража соседа.
Предварительная сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей.
Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку, наказание грозит обеим сторонам.