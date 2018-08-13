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В селе Куртуково Новокузнецкого района произошел конфликт соседей с применением трактора

Другие новости от 13.08.2018

Конфликт в селе Куртуково Новокузнецкого района попал на видео, которое сейчас активно обсуждают пользователи интернета.

По предварительной информации причиной ссоры стал наезд водителя Audi на одного из соседей.

В ответ мужчина повредил машину обидчика. А владелец легковушки с помощью трактора протаранил ворота дома и гаража соседа.

Предварительная сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей.

Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку, наказание грозит обеим сторонам.

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