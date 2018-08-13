В Кемерове добровольная народная дружина задержала подозреваемого в преступлении и предотвратила несколько правонарушений

Как рассказали в администрации Кемерово, дружинники патрулируют город в специальном микроавтобусе вместе с полицейскими. Они охраняют общественный порядок в местах, где чаще всего происходят правонарушения.
На выходных дружинники патрулировали улицы Рудничного района, где предотвратили три правонарушения и задержали подозреваемого в грабеже, который находился в розыске. Дружинники доставили родителям семь несовершеннолетних детей, которые гуляли на улице после 22.00.
«Работа передвижных пунктов народной дружины будет продолжена на постоянной основе во всех районах города Кемерово», — отметили в мэрии.
Фото: kemerovo.ru