В Кемерове добровольная народная дружина задержала подозреваемого в преступлении и предотвратила несколько правонарушений

Как рассказали в администрации Кемерово, дружинники патрулируют город в специальном микроавтобусе вместе с полицейскими. Они охраняют общественный порядок в местах, где чаще всего происходят правонарушения.

На выходных дружинники патрулировали улицы Рудничного района, где предотвратили три правонарушения и задержали подозреваемого в грабеже, который находился в розыске. Дружинники доставили родителям семь несовершеннолетних детей, которые гуляли на улице после 22.00.

«Работа передвижных пунктов народной дружины будет продолжена на постоянной основе во всех районах города Кемерово», — отметили в мэрии.

Фото: kemerovo.ru