В областном центре дорожники приступили к ремонту улицы Проездная

За минувшие дни ремонтные бригады провели фрезерование дорожного полотна на участке от улицы Нахимова до улицы Суворова, создав нормативные поперечный и продольный уклоны, которые обеспечат отвод воды с проезжей части и повысят сцепление автомобилей с асфальтом.

Кроме того, для сохранности дороги и защиты её внутреннего конструктива в планах у подрядчика обустройство более чем 250 пог. м кюветов в проблемных местах улицы.

Также специалисты уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, нанесут разметку.

Напомним, по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано более 14 км дорог в Рудничном районе, в том числе проведён капремонт участка улицы Нахимова.