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В Республику Алтай из Кемерова на помощь группе туристов вылетел вертолёт МЧС России

Другие новости от 13.08.2018

Помощь требуется группе туристов, которые застряли на одной из горных вершин республики.

«В районе, где планируется спасательная операция, низкая облачность. Ждём прибытия вертолёта и разрешения на вылет. Вылет в горы возможен только по погодным условиям. В горах вертолёт сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты ещё более 2 000 метров, — пояснил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко, который принял решение лично возглавить группу спасателей. – Маршрут, где путешествовала группа, ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая. Предстоит сложная работа по спасению, только бы не подвела погода».

На сегодняшний день синоптики прогнозируют в Республике Алтай слабые осадки и ветер до 10 м/с. Известно также, что в горах ветер стих, потеплело, но опустился туман.

В настоящее время только в Республике Алтай на контроле служб МЧС России находится порядка 100 туристических групп, а в целом по Сибири – 241 группа общей численностью 2 350 человек, в том числе 491 ребёнок.

Нарушения сроков выхода групп с маршрутов нет.

Фото: 42.mchs.gov.ru

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