В Новокузнецке состоялся всероссийский форум «Моногорода. Бизнес — успех»

Всероссийский форум «Моногорода. Бизнес-успех» — крупнейшая площадка страны для развития муниципалитетов, имеющих статус моногорода. Мероприятие ежегодно собирает сотни участников — это главы городов, предприниматели, банкиры и финансисты. Обучающие мастер-классы и семинары. Здесь каждый имеет возможность пообщаться с коллегами и получить квалифицированную консультацию, а также презентовать собственные бизнес-проекты.

Ирина МАКИЕВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

«У каждого моногорода есть свое лицо: кто-то идет в туризм, кто-то идет в промышленность. Я думаю тем и интересно сегодняшнее мероприятие, что нет одинаковых проектов, разные подходы, и я думаю, что моногорода Кузбасса, увидев эти типовые проекты могли бы с предпринимателями из других моногородов делать совместный бизнес».



В рамках форума в Новокузнецке состоялся финал специального этапа Национальной премии «Бизнес-успех». Представители бизнеса и муниципалитетов получили возможность не только презентовать свои проекты, но и шанс выиграть главный символ премии — статуэтку «Золотой домкрат». В конкурсе приняли участие более ста предпринимателей, которые ведут свою деятельность на территории моногородов. Среди финалистов — Галина Маркеева. В родном городе Сердобск Пензенской области, население которого почти в 17 раз меньше, чем в Новокузнецке, она уже успешно реализовала несколько бизнес идей — открыла кафе, кинотеатр, школу английского языка и фитнес центр.

Галина МАРКЕЕВА

УЧАСТНИЦА КОНКУРСА (Г. СЕРДОБСК)

«Это здорово, что происходят такие встречи, где мы можем поделиться своим опытом, особенно в таких малых моногородах, как мы. Мы работаем, я очень рада, что люди именно из малых таких городов презентуют себя, свои проекты и я думаю, что это будет вдохновлять на дальнейшие достижения».

Кемеровская область является лидером среди регионов по числу моногородов. В Кузбассе их 24. Поиск новых путей развития экономики — одно из ключевых направлений.

Станислав ЧЕРДАНЦЕВ

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Через конкурс есть возможность зафиксировать лучшие практики, которые мы, безусловно, в рабочем порядке возьмем на вооружение для себя как регион. И второе, это возможность подчеркнуть важность и значимость развития малого бизнеса именно в моногородах. Мы в настоящее время находимся в завершающей стадии разработки стратегии и один из ключевых блоков — это развитие малого и среднего предпринимательства».



Еще один способ развития экономики для моногорода — получение статуса территории опережающего социально-экономического развития. Он позволяет привлекать дополнительные инвестиции и создавать новые рабочие места. А главное — снижать зависимость от градообразующих предприятий. В марте этого года по заявке, подготовленной курирующим данное направление в Кузбассе департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, статус ТОСЭР получил Новокузнецк. А ближе к осени территорией опережающего развития станет ещё и Прокопьевск.