В Кузбассе подожгли два автомобиля

Этой ночью в отдел УМВД России по г. Новокузнецку поступил сигнал о возгорании автомобилей, припаркованных в соседних дворах на улице Пржевальского.

Огнём было уничтожен автомобиль «Тойота Калдина», второй пострадал меньше, в ВАЗ-2108 выгорел салон. Общая сумма ущерба составила около 190 000 рублей.

Во время следствия правоохранители установили, что возгорание произошло из-за поджога. В одном из автомобилей было разбито стекло, в салоне полицейскими былы обнаружены остатки горючих материалов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался уже не раз судимый за аналогичные преступления, 27-летний новокузнечанин. Полицейские задержали его по месту жительства. Задержанный дал признательные показания, рассказал, что совершил поджоги автомобилей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следователем отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Новокузнецку в отношении задержанного возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы.

Фото: 42.мвд.рф