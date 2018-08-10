На выходных кузбассовцы смогут увидеть масштабный звезопад

В ночь с субботы на воскресенье жители Северного полушария Земли, в том числе Кемеровской области, смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды. Интенсивность падения звёзд будет достигать 200 в час.

«Именно с 11 по 13 августа метеорный поток достигает своего пика: в час сгорает от 100 до 200 метеоров, так называемых падающих звезд. К тому же, из-за новолуния и частичного затмения в эту ночь практически не будет видно луны, то есть с неба исчезнет дополнительная «подсветка». Зрелище обещает быть красивым, но при одном условии – ночь должна быть ясной», — отметили в Томском планетарии.

Напомним, по прогнозам кузбасских синоптиков, с пятницы на субботу в регионе ожидается тёплая и ясная погода. Однако в ночь с субботы на воскресенье специалисты прогнозируют резкое похолодание, сопровождающееся дождями и грозами.

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